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В ООН призвали избегать опасной риторики на фоне сообщений о времени вторжения

Представитель генсека ООН призвал избегать опасной риторики по ситуации вокруг Украины

Фото: Jean Marc Ferre / Reuters

ООН призвала избегать опасной, ведущей к эскалации, риторики по ситуации вокруг Украины на фоне сообщений о времени вторжения России в эту страну. Так представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик ответил на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие публикации британских СМИ. Его слова приводит ТАСС.

«В любой ситуации, когда есть риск конфликта, будь это нынешняя ситуация или иная, ведущая к эскалации риторика опасна и ее следует избегать. Важно, чтобы слова были направлены на дипломатическое решение», — заявил Дюжаррик.

Ранее во вторник, 15 февраля, британская газета The Sun в своем новом материале назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. Теперь полномасштабная операция, по версии издания, должна начаться ранним утром (4:00 по мск, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш выразил уверенность в невозможности войны на Украине, рассказал Дюжаррик. Генсек убежден, что военных действий на Украине не будет, и продолжает в это верить, заявил в ответ представитель Гутерриша.

Марина Совина
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