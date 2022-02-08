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Генсек ООН выразил уверенность в невозможности войны на Украине

Генсек ООН Антониу Гутерреш убежден, что войны на Украине не будет
Антониу Гутерреш

Антониу Гутерреш. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Генеральный секретарь Организация Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш выразил уверенность в невозможности войны на Украине. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

На брифинге Дюжаррика спросили, имеет ли ООН запасной план на случай, если война на Украине начнется. Генсек убежден, что военных действий на Украине не будет, и продолжает в это верить, заявил в ответ представитель Гутерреша.

Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак оценил статью Bloomberg о «вторжении» России на Украину. По его словам, в контексте политической обстановки на границах всем сторонам необходимо избегать тех действий, которые могли бы спровоцировать дальнейший конфликт.

Марина Совина
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