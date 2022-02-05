В ООН оценили статью Bloomberg о «вторжении» России на Украину

В контексте политической обстановки на границах России и Украины всем сторонам необходимо избегать тех действий, которые могли бы спровоцировать дальнейший конфликт. Таким образом оценил статью Bloomberg «о начале вторжения» заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, передает РИА Новости.

Он заявил, что сейчас странам стоит «избегать любых действий или риторики», так как это может привести к эскалации конфликта.

5 февраля американское информагентство Bloomberg по ошибке публикует новость с заголовком о «вторжении» России на Украину. Позднее материал пропал с сайта, а агентство принесло извинения за ложные данные. В настоящее время обстоятельства того, как на сайте могла появиться ложная и провокационная новость, выясняются. Уже начата проверка.