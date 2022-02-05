Захарова отреагировала на публикацию Bloomberg о «начале вторжения» на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на фейковые публикации американского агентства Bloomberg и немецкой газеты Bild о «начале вторжения» на Украину и «плане захвата» страны. В своем Telegram-канале она назвала авторов этих материалов извращенцами.

Дипломат обратила внимание на то, что Bloomberg не в первый раз размещает фейки о России и Украине. По словам Захаровой, две недели назад агентство опубликовало материал о якобы российско-китайских договоренностях по вторжению на Украину. «А немецкая Bild (тоже сегодня) опубликовала "путинский путч-план для Украины". В статье раскрывается подробная схема "захвата Украины", которая, со слов журналистов, "попала в руки неназванной спецслужбы"», — написала она.

Захарова считает, что появление этих публикаций является частью «глобального информационно-политического шмарофона натовских желаний». «Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», — подчеркнула она.

5 февраля на сайте Bloomberg по ошибке появилась статья о «начале вторжения» России на Украину. Позже издание извинилось за публикацию ложных данных. В агентстве уточнили, что сейчас расследуют обстоятельства того, как такой ложный и провокационный материал мог появиться на сайте.

В тот же день Bild опубликовала материал, в котором рассказывается об «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Посольство России в ФРГ назвало публикацию «странной смесью спекуляций и слухов» и отказалось как-либо это комментировать.