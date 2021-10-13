Украина захотела заменить соглашение по ядерному оружию

Украина захотела заменить соглашение по нераспространению ядерного оружия — Будапештский меморандум — на иной международный договор по безопасности. Об этом заявил заместитель постоянного представителя страны при ООН Юрий Витренко, передает ТАСС.

По его словам, Россия ответственна за нарушение меморандума во время событий 2014 года, несмотря на то, что Москва неоднократно опровергала подобные обвинения.

«В этих условиях Украина стремится к принятию международного соглашения, которое заменило бы Будапештский меморандум и обеспечило прямые и надежные гарантии мира и безопасности», — подчеркнул Витренко.

Будапештский меморандум был подписан в декабре 1994 года. Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, после чего ликвидировала доставшийся от Советского Союза арсенал, а в ответ Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность.

Ранее спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Минские соглашения должны быть трансформированы в аналог Будапештского меморандума в силу своей невыполнимости. Он подчеркнул, что для преодоления конфликта к переговорам должен подключиться «сильный гарант», как, например, США, Великобритания или ООН.

