Россия ответила на обвинения Украины в нарушении Будапештского меморандума

Представитель России на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН Денис Лозинский ответил на обвинения директора Департамента международной безопасности МИД Украины в нарушении Будапештского меморандума. В частности, речь идет об «оккупации» Крыма, передает РИА Новости.

Как напомнил российской представитель, положения документа не распространяются на обстоятельства, которые стали следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов. «Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения», — подчеркнул он.

Дипломат также назвал обвинения в нарушении меморандума относительно гарантий безопасности Украины беспочвенными и добавил, что это «проявление антироссийской пропаганды».

Ранее спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Минские соглашения должны быть трансформированы в аналог Будапештского меморандума в силу своей невыполнимости. Он подчеркнул, что для преодоления конфликта к переговорам должен подключиться «сильный гарант», как, например, США, Великобритания или ООН.