Бывший первый заместитель главы МИД Украины Александр Чалый рассказал о «добровольном» отказе Киева от Крыма. Об этом он заявил в эфире канала «Наш», передает РИА Новости.

По его словам, Украина была «последним яблоком раздора» в холодной войне между США и СССР. Дипломат подчеркнул, что Москва и Вашингтон не были готовы признать какой-то определенный статус безопасности республики. При этом он отметил, что Киев сам виноват в провале Будапештского меморандума, так как отошел от коллективной договоренности о статусе Украины.

Бывший посол в США рассказал, что по инициативе Киева также утратило силу Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России на территории Украины. В договоре содержалось положение о том, что стороны не должны принимать участие в оборонных или других союзах, которые направлены друг против друга, а Киев нарушил его, объяснил дипломат. В то же время данное соглашение было единственным, в котором закреплялась передача Севастополя Украине, добавил он.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что Украина «не ограничится потерей Крыма и Донбасса» и в скором времени рискует столкнуться с полной потерей суверенитета и территориальной целостности. По мнению политика, эта ситуация неизбежна для республики и только усугубляется «пресмыканием перед британо-американским союзом».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.