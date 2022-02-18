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ООН обратилась к лидерам в связи с ситуацией вокруг Украины

Представитель ООН Дюжаррик призвал воздержаться от эскалации в ситуации вокруг Украины

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

ООН призывает лидеров стран в ситуации вокруг Украины воздерживаться от действий, повышающих риски, и начать деэскалацию. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 18 февраля, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Идет ли речь о лидерах на местах или на глобальном уровне, призыв к ним один и тот же — начинайте деэскалацию и избегайте любых действий, которые могут далее повысить риски», — обратился Дюжаррик.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями по ситуации вокруг Украины. Гутерриш убежден, что войны не будет, поскольку военный «конфликт был бы катастрофой».

Марина Совина
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