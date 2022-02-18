ООН обратилась к лидерам в связи с ситуацией вокруг Украины

ООН призывает лидеров стран в ситуации вокруг Украины воздерживаться от действий, повышающих риски, и начать деэскалацию. Об этом в ходе брифинга в пятницу, 18 февраля, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Идет ли речь о лидерах на местах или на глобальном уровне, призыв к ним один и тот же — начинайте деэскалацию и избегайте любых действий, которые могут далее повысить риски», — обратился Дюжаррик.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями по ситуации вокруг Украины. Гутерриш убежден, что войны не будет, поскольку военный «конфликт был бы катастрофой».