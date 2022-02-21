Во Франции модернизируют самоходные гаубицы

Французская группа компаний Nexter получила контракт на разработку модернизированного варианта самоходной артиллерийской установки (САУ) CAESAR. Контракт на разработку CAESAR 6X6 Mk II предусматривает подготовку к серийному производству самоходных гаубиц до 2026 года. Об этом сообщили на сайте группы.

В 2024 году Главное управление вооружений министерства вооруженных сил (Direction générale de l'armement, DGA) Франции закупит 33 CAESAR 6X6 Mk II и закажет модернизацию 76 машин французских военных или приобретет 109 САУ в новом исполнении. Это позволит поставить военным 109 модернизированных машин к 2031 году.

Модернизированная САУ сохранила шасси трехосного автомобиля Arquus Sherpa 5. Производитель улучшит подвижность и защиту экипажа самоходной гаубицы. Для этого CAESAR 6X6 Mk II оснастят бронированной кабиной с повышенным уровнем защиты. Также машина получит доработанную ходовую часть, новую трансмиссию и двигатель мощностью 460 лошадиных сил.

Самоходную гаубицу оснастят новой системой управления огнем и радиостанцией, а дополнительную защиту обеспечит система подавления каналов управления взрывными устройствами.

В январе самоходная гаубица CAESAR поразила цель на расстоянии 46 километров. Машина использовала активно-реактивные снаряды Excalibur в рамках тестовых стрельб.

В декабре 2021 года источники в Министерстве обороны России сообщили, что государственные испытания САУ «Коалиция-СВ» начнут в 2022 году.