Путин заявил об измененной позиции США по Украине

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что позиция США по Украине претерпела изменения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Трансляция заседания ведется на портале «Смотрим.ру».

Путин уточнил, что Макрон не стал указывать, о каких именно изменениях в позиции американских коллег идет речь.

За воскресенье, 20 февраля, французский президент дважды провел телефонный разговор с Путиным на фоне резкого обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, Макрон предложил российскому лидеру, а также главе США Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Открывая заседание Совбеза, Путин уточнил, что решил обсудить обращение глав ДНР и ЛНР о признании независимости республик и обращение Госдумы по этому поводу. По его словам, этот вопрос тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности.

Президент также отметил, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить возникшие противоречия. «Тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз», — добавил он.