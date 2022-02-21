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Французский телеканал рассказал о втором телефонном разговоре Макрона и Путина

BFMTV: Макрон во второй раз за воскресенье созвонился с Путиным, разговор длился час
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Johanna Geron / Reuters

Французский телеканал BFMTV рассказал, что президент Франции Эммануэль Макрон во второй раз за воскресенье провел телефонный разговор с российскими лидером Владимиром Путиным.

«Новый звонок — в тот же день. Макрон снова разговаривал по телефону с Путиным в это воскресенье», — говорится в сообщении французского СМИ. Также отметается, что вторая беседа продлилась один час.

20 февраля главы России и Франции провели телефонные переговоры, которые продолжались почти два часа. В пресс-службе Кремля рассказали, что глава России в ходе беседы с французским лидером выразил озабоченность резким обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. «Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков», — сообщили в Кремле. После этого Макрон созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Марина Совина
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