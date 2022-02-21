Обвинившего россиянок после нападения мигрантов чиновника предложили уволить

Вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, осудившего жертв нападений мигрантов в Екатеринбурге за легкодоступность, нужно уволить. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Она подчеркнула, что учитель по определению не может вести себя так, как описал Чемезов. «Думаю, что это воинствующее невежество, которое возведено в ранг вице-губернатора. Оно требует незамедлительной оценки со стороны губернатора, который назначил человека столь дремучего в своих суждениях по отношению к роли и месту женщины в обществе», — сказала Останина.

Депутат уверена, что российского чиновника следует лишить должности из-за его противоречивых высказываний.

Олег Чемезов ранее заявил о вине женщин после жестокого избиения подростками-мигрантами двух россиянок в Екатеринбурге на автобусной остановке. По мнению чиновника, женщины сами провоцируют подобное своим легкодоступным поведением.

Чемезов подчеркнул, что не является сторонником «жесткого исламизма» или неравенства, однако поддерживает культурное воспитание.

Нападение на 48-летнюю женщину и ее 20-летнюю дочь произошло 11 февраля, об инциденте стало известно 16 февраля. Пятеро пассажиров стали приставать к девушке и наносить пощечины. Она позвонила матери и попросила ее встретить. После этого на автобусной остановке мигранты начали избивать россиянок.

После нападения женщине предстоит перенести операцию, ее дочь госпитализирована с сотрясением мозга.