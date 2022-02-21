Чиновник заявил о вине женщин после жестокого избиения россиянок мигрантами

После жестокого избиения подростками-мигрантами двух россиянок в Екатеринбурге на автобусной остановке вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов заявил о вине женщин, которые становятся жертвами подобных нападений якобы из-за своего поведения. Свои соображения на этот счет он высказал в интервью 66.RU.

«У самих молодых девушек сегодня образ поведения сформирован таким образом, что они позволяют себе курить, пить, материться, одеваться фривольно. Я не говорю, что они должны тут все в хиджабах ходить. Просто если девушка ведет себя таким образом, что выглядит легкодоступной, то и молодой человек считает, что ею можно пользоваться как предметом», — заявил чиновник.

По его словам, он не является сторонником «жесткого исламизма» или неравенства, однако поддерживает культурное воспитание. «Потому что девушка должна с гордостью носить свою женственность», — объяснил Чемезов.

В пресс-службе регионального правительства заявили «Подъему», что слова Чемезова были трактованы неправильно. «Это же не так все. Не так трактуется, как он сказал. Здесь нужно ориентироваться на уже выпущенные официальные материалы. Они исчерпывающие», — объяснили власти.

Нападение на 48-летнюю женщину и ее 20-летнюю дочь произошло 11 февраля, об инциденте стало известно 16 февраля. Пятеро пассажиров стали приставать к девушке и наносить пощечины. Затем она позвонила матери и попросила ее встретить. После этого на автобусной остановке мигранты начали избивать россиянок.

После нападения женщине предстоит перенести операцию, ее дочь госпитализирована с сотрясением мозга.

По данным МВД по Свердловской области, напавших на жительниц Екатеринбурга подростков задержали. Ими оказались студенты одного из колледжей города. Возбуждены уголовные дела по статьям 213 УК («Хулиганство, совершенное группой лиц») и 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).