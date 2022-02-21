Шойгу раскрыл численность украинской группировки на границе с ДНР и ЛНР

Украина сосредоточила на границе самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) более 53 тысяч военных. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совета безопасности России, трансляция которого ведется на YouTube-канале «Россия 24».

По его словам, эта группировка имеет в своем распоряжении более двух тысяч единиц тяжелой техники, в том числе 354 танка и 160 реактивных систем залпового огня. Помимо этих сил, в распоряжении украинской стороны находятся ракетные комплексы «Точка-У», способные доставлять управляемые заряды на расстояние до 120 километров.

Отдельное внимание Шойгу обратил на националистические батальоны. Он отметил, что их бойцы слабо подчиняются центральному командования украинской армии и могут стать причиной большого количества военных преступлений и организованного террора против местного населения.

Внеочередное заседание Совета безопасности России по вопросу о возможном признании ДНР и ЛНР началось в понедельник, 21 февраля. Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к руководству России с просьбой признать республики.