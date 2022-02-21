В российском регионе ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Пензенской области в связи с ожидаемым прибытием беженцев из Донбасса. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Олег Мельниченко, сообщается в Telegram-канале правительства российского региона.

Согласно документу, режим ЧС в регионе действует с 21 февраля.

«Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать необходимость решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц», — говорится в распоряжении.

Режим ЧС из-за прибытия беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) также введен в Ростовской, Воронежской и Курской областях.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Первой беженцев приняла Ростовская область — в регион по поручению президента России Владимира Путина для организации приема граждан самопровозглашенных республик была направлена рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.