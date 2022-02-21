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Названы самые выгодные условия по ипотеке в Москве

Аналитики Frank RG назвали банки, где выгоднее всего брать ипотеку на «вторичку» в Москве

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В феврале 2022 года самые выгодные условия по ипотечным программам на вторичное жилье в Москве для зарплатных клиентов предлагают ЮниКредит Банк и «Уралсиб». Ставки в этих финансовых организациях ниже 10 процентов — такие данные назвали аналитики Frank RG в своем исследовании.

Специалисты оценили программы по жилищным кредитам с минимальными ставками для зарплатных клиентов на вторичном рынке недвижимости. Ставки указаны для следующих условий: город Москва, сумма кредита на квартиру на вторичном рынке (без учета залоговой недвижимости) — 7 миллионов рублей, первоначальный взнос — 30 процентов, срок кредита — 15 лет. В рейтинге не учитывались программы с господдержкой, с особыми условиями для разных категорий населения или акционными скидками.

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Помимо ЮниКредит Банка и «Уралсиба», по мнению аналитиков, выгодные условия предлагает Промсвязьбанк — там зарплатные клиенты могут получить ипотеку под 10,3 процента. В топ-5 также вошли Росбанк со ставкой 10,35 процента и ФК «Открытие», где столичную «вторичку» можно приобрести под 10,49 процента.

Ранее в феврале россиян предупредили о намерении крупных банков в очередной раз повысить ставки по ипотечным кредитам. Эксперты отмечают, что рост ставок по кредитам на жилье обусловлен увеличением ключевой ставки, но в перспективе банки также могут дополнительно скорректировать ставки по ипотеке в случае ухудшения качества кредитных портфелей и по мере повышения спроса на ресурсы.

Нина Ташевская
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