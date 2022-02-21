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Россиян предупредили о повышении ставок по ипотеке

«Российская газета» сообщила об очередном раунде повышения ставок по жилищным кредитам

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Крупные российские банки намерены провести очередной раунд повышения ставок по ипотеке, пишет «Российская газета». Основная причина — увеличение ключевой ставки Центробанка.

В банке ВТБ изданию заявили, что не исключают пересмотра условий ипотечного кредитования. В «Открытии» сообщили, что следят за макроэкономическими показателями и конкурентной средой. В Росбанке предупредили, что с 24 февраля увеличат ставки по всем ипотечным кредитам, кроме льготных, на 0,75 процентного пункта. Промсвязьбанк в свою очередь уже скорректировал условия по ряду ипотечных программ.

Рост ставок по кредитам на жилье обусловлен увеличением ключевой ставки, но в перспективе банки также могут дополнительно скорректировать ставки по ипотеке в случае ухудшения качества кредитных портфелей и по мере повышения спроса на ресурсы, отметила директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее прогнозу, к лету ставки по ипотеке вырастут до 13 процентов.

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Член Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева полагает, что повышение ипотечных ставок снизит спрос на жилье, но это не станет катастрофой для строительной отрасли: почти все строящееся жилье, планируемое к вводу в 2022 году, и половина того, что должно быть сдано в 2023-м, уже продано.

Ранее эксперты заявили, что наиболее выгодный способ взять ипотеку в настоящее время — это воспользоваться государственной льготной программой, например для семей с детьми.

Нина Ташевская
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