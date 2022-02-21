Россиян предупредили о повышении ставок по ипотеке

Крупные российские банки намерены провести очередной раунд повышения ставок по ипотеке, пишет «Российская газета». Основная причина — увеличение ключевой ставки Центробанка.

В банке ВТБ изданию заявили, что не исключают пересмотра условий ипотечного кредитования. В «Открытии» сообщили, что следят за макроэкономическими показателями и конкурентной средой. В Росбанке предупредили, что с 24 февраля увеличат ставки по всем ипотечным кредитам, кроме льготных, на 0,75 процентного пункта. Промсвязьбанк в свою очередь уже скорректировал условия по ряду ипотечных программ.

Рост ставок по кредитам на жилье обусловлен увеличением ключевой ставки, но в перспективе банки также могут дополнительно скорректировать ставки по ипотеке в случае ухудшения качества кредитных портфелей и по мере повышения спроса на ресурсы, отметила директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее прогнозу, к лету ставки по ипотеке вырастут до 13 процентов.

Член Общественного совета при Минстрое Надежда Косарева полагает, что повышение ипотечных ставок снизит спрос на жилье, но это не станет катастрофой для строительной отрасли: почти все строящееся жилье, планируемое к вводу в 2022 году, и половина того, что должно быть сдано в 2023-м, уже продано.

Ранее эксперты заявили, что наиболее выгодный способ взять ипотеку в настоящее время — это воспользоваться государственной льготной программой, например для семей с детьми.

