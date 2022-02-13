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Россиянам назвали наиболее выгодный способ взять ипотеку

В агентстве Est-a-Tet назвали способ взять ипотечный кредит под 3,7 процента

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Наиболее выгодный способ взять ипотеку в настоящее время — это воспользоваться государственной льготной программой, например, для семей с детьми, следует из материалов аналитического центра Est-a-Tet, предоставленных «Ленте.ру». В этом случае есть возможность потратить на семейную двухкомнатную квартиру всего от 2,2 миллиона рублей, утверждают специалисты агентства.

В последнее время ставки по стандартным ипотечным программам в России постоянно растут, отмечают они. К февралю 2022-го средняя ставка достигла 10,44 процента, а еще пару месяцев назад этот показатель был ниже 10 процентов. В первом полугодии рост ипотечных ставок продолжится, предупреждают эксперты.

Они назвали самый лучший способ взять ипотеку — стать участником льготной программы. «Особенно это интересно семьям с детьми — сейчас у них есть возможность взять ипотечный кредит по ставке 3,7 процента, — указали специалисты. — Таких доступных условий не было даже в 2020 году, когда программа только стартовала».

В Est-a-Tet представили схему покупки в кредит двухкомнатной квартиры за 10,87 миллиона рублей. Сумма кредита на 20 лет составит 8,699 миллиона рублей, первоначальный взнос — 2,175 миллиона рублей. Если семья будет брать кредит по стандартной программе и ставке 9,4 процента, ежемесячный платеж составит 80,52 тысячи рублей. По программе «Семейная ипотека» покупатели могут взять кредит под 3,7 процента, тем самым уменьшив ежемесячный платеж почти на 30 тысяч, до 51,35 тысячи рублей.

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Ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства АКРА Ирина Носова заявила, что ставки по жилищным кредитам в России будут расти до третьего квартала 2022 года, затем возможна их стабилизация, но не снижение. Как отметила аналитик, «прекращение роста ставок мы увидим не раньше третьего квартала 2022-го: ставки могут остановиться на достигнутом к концу первого полугодия уровне и продержаться какое-то время».

Нина Ташевская
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