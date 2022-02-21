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Власти оценили ситуацию с COVID-19 в Москве

Заммэра Ракова заявила, что в Москве снижается заболеваемость COVID-19 среди детей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В Москве снижается заболеваемость коронавирусом среди детей и подростков, ситуация с COVID-19 стабилизируется. Так оценила эпидемиологическую обстановку в городе заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, число инфицированных в Москве почти в пять раз меньше пиковых значений января. За прошедшую неделю число госпитализаций пациентов с COVID-19 снизилось на 30 процентов, добавила Ракова.

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31 января

Заместитель мэра сообщила, что в связи с улучшением эпидемиологической обастановки восемь КТ-центров в городе возвращаются к плановой работе. Также для планового использования передадут более двух тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что ситуация с распространением омикрон-штамма коронавируса в Москве улучшается. Сложно сказать, сколько времени потребуется для размножения вируса в России из-за масштабов страны, добавила она.

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Анастасия Шейкина
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