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В ВОЗ оценили ситуацию с распространением омикрона в Москве

Представитель ВОЗ в России Вуйнович заявила об улучшении ситуации с омикроном в Москве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ситуация с распространением омикрон-штамма коронавируса в Москве улучшается. Так оценила эпидемиологическую обстановку столице представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС.

«Мы видим, что в Москве тренд улучшается. Но мы это [волну заражений] еще не прошли. Поэтому не нужно преждевременно говорить о том, что все уже прошло. Не прошло, но просто виден тренд, что ситуация в Москве начинает меняться к лучшему», — сказала Вуйнович.

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Она добавила, что распространение омикрон-штамма коронавируса идет с Запада на Восток. Сложно сказать, сколько времени потребуется для размножения вируса в России из-за масштабов страны, считает Вуйнович.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 в городе за неделю уменьшилось на 15 процентов, число заболевших — на треть.

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Анастасия Шейкина
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