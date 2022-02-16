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Собянин дал прогноз по заболеваемости в Москве

Собянин надеется, что на следующей неделе ситуация с COVID-19 будет в приемлемых рамках

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Власти Москвы надеются, что ситуация с коронавирусом в Москве на следующей неделе будет в приемлемых рамках. Такой прогноз по заболеваемости COVID-19 дал мэр столицы Сергей Собянин, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» в YouTube-канале.

Он отметил также, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 в городе за неделю уменьшилось на 15 процентов.

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Евгения Куликова
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