Собянин дал прогноз по заболеваемости в Москве

Власти Москвы надеются, что ситуация с коронавирусом в Москве на следующей неделе будет в приемлемых рамках. Такой прогноз по заболеваемости COVID-19 дал мэр столицы Сергей Собянин, выступая на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с инфекцией, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» в YouTube-канале.

Он отметил также, что число госпитализаций пациентов с COVID-19 в городе за неделю уменьшилось на 15 процентов.