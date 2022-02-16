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Гинцбург рассказал об отсутствии в Москве не переболевших COVID-19 детей

Гинцбург заявил, что в Москве для испытаний «Спутника М» нет детей без антител к COVID-19

Фото: Константин Андреев / ТАСС

Центр имени Гамалеи не нашел в Москве детей 6-11 лет, которые ни разу не сталкивались бы с коронавирусом. По этой причине испытание вакцины «Спутник М» на этой возрастной категории начнется через три недели. Об этом рассказал «Интерфаксу» директор центра, академик РАН Александр Гинцбург.

Он отметил, что в Москве детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе.

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Были идеи искать подходящих для исследований вакцины детей подальше от Москвы, от больших городов, однако организационно это выглядит нереалистично, заметил Гинцбург.

Пока будет организован конкурс на контрактно-исследовательскую организацию (CRO). Он должен продлиться 15 или даже 20 дней, за это время должна быть получена поправка, добавил глава Центра Гамалеи.

Разрешение от Минздрава на исследование «Спутника М» уже получено, подчеркнул Гинцбург.

Ранее глава Центра Гамалеи заверил, что при вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет «Спутником М» никаких побочных эффектов не наблюдается.

Вакцина для подростков от центра имени Гамалеи была зарегистрирована в России в ноябре 2021 года. Она создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V» и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

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Анна Щербакова
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