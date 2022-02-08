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Гинцбург ответил на вопрос о побочных реакциях при вакцинации подростков

Гинцбург заявил, что никаких побочных эффектов при вакцинации подростков 12-17 лет нет

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

При вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет «Спутником М» никаких побочных эффектов не наблюдается. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, заявил глава центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Александр Гинцбург. Его слова приводит «Интерфакс».

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«Мне бы сразу сказали, а так как ничего не говорят, значит, никакой побочки там нет», — отметил он.

Вакцина для подростков от центра имени Гамалеи была зарегистрирована в России в ноябре 2021 года. Она создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V» и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

31 января 2022 года стало известно, что в Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков от коронавирусной инфекции препаратом «Спутник М».

Ранее врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что перед тем, как отвести подростка на вакцинацию от COVID-19, родителям необходимо тщательно проверить общее состояние его здоровья и оградить школьника от контактов с зараженными.

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Евгения Куликова
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