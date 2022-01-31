В Москве началась вакцинация подростков от COVID-19

В Москве началась бесплатная вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет от коронавируса препаратом «Спутник М». Об этом сообщили в столичном оперштабе, говорится на официальном сайте мэра города.

Там уточнили, что записаться на прививку можно онлайн или по телефону. Вакцинация для подростков организована в 13 центрах на базе детских поликлиник.

В оперштабе добавили, что из-за распространения омикрон-штамма в Москве дети стали чаще болеть, также выросло число госпитализаций среди несовершеннолетних.

24 ноября национально-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил регистрацию на вакцину от COVID-19 для подростков 12-17 лет «Спутник M». Она создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V» и состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Ранее Минздрав оценил переносимость вакцины от коронавируса у подростков. По данным ведомства, несовершеннолетние хорошо переносят прививку.