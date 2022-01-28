Минздрав оценил переносимость вакцины от коронавируса у подростков

Подростки в возрасте от 12 до 17 лет хорошо переносят вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения России.

Отмечается, что глава ведомства Михаил Мурашко в ходе переговоров с аргентинским коллегой Карлой Виссотти обсудили ситуацию с заболеваемостью COVID-19 среди детей и подростков в России и Аргентине.

«Михаил Мурашко проинформировал Карлу Виссотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину», — сообщили в министерстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что главной темой переговоров Мурашко и Виссотти стало обсуждение эффективности российской вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, чем отличаются детские вакцины против коронавируса от препаратов для взрослых. По его словам, иммунитет молодого организма может формироваться быстрее, поэтому в вакцинах для детей и подростков используется состав с меньшим количеством антигенов.

