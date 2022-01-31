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Врач назвал необходимые перед вакцинацией подростков от COVID-19 обследования

Педиатр Тимаков: подростка перед вакцинацией от COVID-19 должен осмотреть доктор

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Перед тем, как отвести подростка на вакцинацию от COVID-19, необходимо проверить общее состояние его здоровья и оградить школьника от контактов с зараженными. Необходимые обследования назвал врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков. Его слова приводит «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что несовершеннолетнего до иммунизации должен предварительно осмотреть доктор. Обследование предполагает оценку общего состояния здоровья. Для этого нужно посмотреть горло, измерить температуру, послушать сердечную и бронхолегочную системы.

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«Для того, чтобы проходить вакцинацию, ребенок должен быть здоров. Чтобы дома никто не болел», — сказал Тимаков.

31 января в Москве началась бесплатная вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет от коронавируса препаратом «Спутник М». Минздрав России ранее сообщал, что несовершеннолетние хорошо переносят прививку.

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Евгения Куликова
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