Врач назвал необходимые перед вакцинацией подростков от COVID-19 обследования

Перед тем, как отвести подростка на вакцинацию от COVID-19, необходимо проверить общее состояние его здоровья и оградить школьника от контактов с зараженными. Необходимые обследования назвал врач-педиатр, вакцинолог Евгений Тимаков. Его слова приводит «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Специалист подчеркнул, что несовершеннолетнего до иммунизации должен предварительно осмотреть доктор. Обследование предполагает оценку общего состояния здоровья. Для этого нужно посмотреть горло, измерить температуру, послушать сердечную и бронхолегочную системы.

«Для того, чтобы проходить вакцинацию, ребенок должен быть здоров. Чтобы дома никто не болел», — сказал Тимаков.

31 января в Москве началась бесплатная вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет от коронавируса препаратом «Спутник М». Минздрав России ранее сообщал, что несовершеннолетние хорошо переносят прививку.