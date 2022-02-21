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Кубинцы напали с ножом на россиянку ради сумки за 100 тысяч рублей

В Москве задержали изрезавших ножом россиянку ради сумки Louis Vuitton иностранцев

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве за вооруженное ограбление задержаны два гражданина Кубы. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ограбление произошло 17 февраля, когда россиянка заходила в подъезд жилого дома. Двое мужчин напали на нее и нанесли ножевое ранение, после чего отобрали сумку Louis Vuitton за 100 тысяч рублей. Внутри находились документы и наличные деньги. Пострадавшая получила множество ранений рук, шеи и лица. Она была доставлена в одну из столичных больниц.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след злоумышленников. 18 февраля их задержали на съемной квартире, где, помимо них, находились еще 10 уроженцев Кубы. Подозреваемые находятся в изоляторе.

30 июля сообщалось, что ФСБ задержала граждан Кубы, пытавшихся незаконно пересечь границу России и Эстонии.

Владимир Седов
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