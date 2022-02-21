В Роспотребнадзоре перечислили смертельные последствия коронавируса

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова перечислила смертельные последствия COVID-19 в интервью «Российской газете».

Руженцова объяснила, что у пациентов, которые перенесли коронавирус, часто возникают сердечные заболевания. Она отметила, что, по дан­ным ученых Вашингтонского университета, шансы получить тромботические осложнения после болезни возрастают в два-три раза, риск инфар­кта — на 63 процента, а инс­ульта — на 52 процента.

Врач заявила, что при анализе сосудистых осложнений у пациентов после COVID-19 данные подтвердились: у 15 процентов пациентов после завершения основно­го курса лечения, че­рез месяц от начала заболевания остаются и прогрессируют признаки поражения сос­удов. Руженцова добавила, что при распространении омикрона эти осложнения встречаются все реже.

Ранее сердечно-­сосудистый хирург Алексей Купряшов поделился способом избежать тромбоза после коронавируса. По его словам, после перенесенного COVID-19 рекомендуется проверить сердце и сосуды, нормализовать артериальное давление и бросить курить. При варикозном расширении вен следует делать эластичное бинтование ног и компрессионные чулки, заявил он.