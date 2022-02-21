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Путин обвинил власти Украины в десуверенизации страны

Президент России Путин заявил, что власти Украины ведут страну к десуверенизации
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения заявил, что власть патриотов на Украине утратила национальный характер и обвинил ее в том, что она ведет страну к полной десуверенизации. Трансляция ведется в эфире телеканала «Россия 24».

В том же обращении Путин назвал Украину не просто соседней страной, а частью российской истории, культуры, духовного пространства. «Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами семейными узами», — сказал российский лидер.

Марина Совина
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