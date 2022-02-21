Путин обвинил власти Украины в десуверенизации страны

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения заявил, что власть патриотов на Украине утратила национальный характер и обвинил ее в том, что она ведет страну к полной десуверенизации. Трансляция ведется в эфире телеканала «Россия 24».

В том же обращении Путин назвал Украину не просто соседней страной, а частью российской истории, культуры, духовного пространства. «Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами семейными узами», — сказал российский лидер.