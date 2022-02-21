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Найден способ очистить воздух в Москве

Открытие московского скоростного диаметра снизит уровень загрязнения воздуха на 15-20%

Изображение: sobyanin.ru

Открытие московского скоростного диаметра уменьшит нагрузку на дорожную инфраструктуру и тем самым снизит уровень загрязнения. О таком способе очистить воздух в столице рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщается на портале mos.ru.

Чиновник нашел открытие диаметра полезным для улучшения экологической ситуации в городе. «Открытие скоростного диаметра уменьшит перепробег транспорта, а также снизит количество автомобильных заторов на дорогах столицы, которые наносят самый большой урон окружающей среде», — заявил Бочкарев. По его словам, содержание диоксида азота в воздухе снизится на 15 процентов, а оксида углерода — на 20 процентов.

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23 ноября

Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды объединят в новую городскую магистраль, которую планируют назвать «Московский скоростной диаметр». Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что благодаря такому решению поездки по городу станут комфортнее и быстрее. «Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 минут», — отметил градоначальник.

Строительство первой очереди диаметра (Северо-Восточной хорды) от Бусиновской развязки до Косинской эстакады планируют завершить в 2022 году, а ввести в эксплуатацию вторую очередь (Юго-Восточную хорду) — в 2023 году.

В декабре 2021 года заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов назвал еще один способ уменьшить нагрузку на транспортную инфраструктуру и тем самым избавить столицу от пробок. Чиновник заявил о необходимости создания рабочих мест в районах между Садовым кольцом и МКАД, так как сейчас 30 процентов рабочих мест сосредоточено в центре, из-за чего там скапливаются машины.

Нина Ташевская
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