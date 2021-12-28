Назван способ избавить Москву от пробок

Избавить Москву от затрудненного транспортного движения может создание рабочих мест в районах между Садовым кольцом и МКАД. Такой способ решения проблемы пробок в интервью РБК назвал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На данный момент в центре города сосредоточено 30 процентов рабочих мест при семи процентах жилья. В итоге в районах скапливаются машины. «Эти маятниковые поездки — приехал утром, уехал вечером — будут сохраняться еще достаточно долгое время, пока мы не создадим необходимое количество рабочих мест между Садовым кольцом и МКАД или даже между ТТК и МКАД», — заявил Ликсутов.

По словам заммэра, в Москве увеличивается количество тех, кто переходит с личного транспорта на общественный, так как последний предполагает экономию времени. Власти планируют расширять инфраструктуру дальше, строя новые станции метро, Московские центральные диаметры (МЦД) и Большую кольцевую линию (БКЛ). Согласно расчетам, движение в городе станет свободным, если количество машин снизится на 150 тысяч штук.

Ранее навигационный сервис Inrix провел анализ движения на дорогах в крупных городах мира и выяснил, что самым интенсивным оно оказалось в Лондоне — столица Великобритании в 2021 году возглавила рейтинг мест с самыми длинными пробками. Следом по загруженности дорог назвали Париж и Брюссель. Четвертой стала Москва, а пятое место занял Нью-Йорк.