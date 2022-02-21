Силовые структуры
Два человека получили огнестрельные ранения в Москве
В Новой Москве полицейские задержали россиян, устроивших стрельбу с пострадавшими
В Новой Москве задержаны подозреваемые в стрельбе, приведшей к пострадавшим. Об этом в понедельник, 21 февраля, со ссылкой на пресс-службу столичной полиции сообщает ТАСС.
По данным управления МВД, инцидент произошел 20 февраля в поселке Мосрентген. В ходе конфликта двое мужчин получили огнестрельные ранения ног. Обоих человек госпитализировали в больницу, где им оказали медицинскую помощь.
Открывших стрельбу россиян доставили в полицейский участок, где с ними работают сотрудники правоохранительных органов.
17 февраля сообщалось, что полиция проводит проверку из-за огнестрельного ранения москвича в столичном фитнес-клубе.