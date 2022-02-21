Два человека получили огнестрельные ранения в Москве

В Новой Москве задержаны подозреваемые в стрельбе, приведшей к пострадавшим. Об этом в понедельник, 21 февраля, со ссылкой на пресс-службу столичной полиции сообщает ТАСС.

По данным управления МВД, инцидент произошел 20 февраля в поселке Мосрентген. В ходе конфликта двое мужчин получили огнестрельные ранения ног. Обоих человек госпитализировали в больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Открывших стрельбу россиян доставили в полицейский участок, где с ними работают сотрудники правоохранительных органов.

17 февраля сообщалось, что полиция проводит проверку из-за огнестрельного ранения москвича в столичном фитнес-клубе.