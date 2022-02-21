Российский фондовый рынок закрылся снижением

Торги на Московской бирже 21 февраля закрылись снижением основных индексов. Так, индекс Мосбиржи опускается на 10,5 процента, а РТС на 13,21 процента, свидетельствуют данные площадки.

Снижается и индекс голубых фишек, 10,67 процента. Существенно опускаются в цене бумаги «Новатэка» (13 процентов), «Яндекса» (10,5 процента) и «Алросы» (10,29 процента).

Рубль также снизился к основным валютам, доллар стоит выше 79 рублей, евро — приближается к 90 на фоне геополитической напряженности.

На фоне обострения ситуации в Донбассе на заседании Совета безопасности России обсуждался вопрос о перспективах признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент страны Владимир Путин пообещал объявить о решении позднее 21 февраля. Все члены Совбеза при том выступили за признание независимости ДНР и ЛНР.