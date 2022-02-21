Путин пообещал объявить решение по вопросу признания ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин пообещал объявить решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) позднее в понедельник, 21 февраля. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности страны, трансляцию которого вел портал «Смотрим.ру».

«Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня. Я вас хочу поблагодарить за эту встречу, за это совещание», — сказал глава государства после выступления членов Совбеза, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, главы Минобороны Сергея Шойгу, секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и других.

Ранее сообщалось, что все члены Совбеза выступили за признание независимости ДНР и ЛНР.

С соответствующим запросом 21 февраля к Путину обратились главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. До этого, 15 февраля, депутаты Госдумы России в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту с вопросом о необходимости признания независимости республик Донбасса. За проект постановления проголосовал 351 парламентарий.