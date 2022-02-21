Отличие платья на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы

Купленная в интернет-магазине обноввка разочаровала девушку из-за отличия заявленного на фото товара от реальности. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша с никнеймом theekrimi продемонстрировала желаемый наряд на сайте, название которого не указывается: речь идет о голубом облегающем платье из полупрозрачного материала с вырезами в области груди и перчатками из такой же ткани. Следом она показала короткий ролик, сделанный после распаковки товара: из-за чрезмерной узости наряда покупательница не смогла его натянуть.

Публикация стала вирусной и набрала 7,4 миллиона лайков. Зрители сравнили платье с парой колготок и выразили свое недоумение в комментариях. «Мэм, вы могли бы сделать такой наряд с помощью голубых колготок и ножниц», «Окуни его в воду, чтобы оно расширилось!», «Это только рукав?», «Это вообще реально натянуть на тело?» — писали они.

Ранее в январе отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки. Сначала Эмили показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет о вечернем зеленом платье без рукавов с корсетным верхом и декольте, а также оборками и разрезом на юбке. Затем девушка сняла себя во время примерки: видно, что ей прислали мятый наряд тусклого оттенка, который оказался ей мал.