Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Отличие платья на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы

Девушка купила в интернете облегающее платье и не смогла его натянуть

Фото: @theekrimi / TikTok

Купленная в интернет-магазине обноввка разочаровала девушку из-за отличия заявленного на фото товара от реальности. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных в сети кадрах блогерша с никнеймом theekrimi продемонстрировала желаемый наряд на сайте, название которого не указывается: речь идет о голубом облегающем платье из полупрозрачного материала с вырезами в области груди и перчатками из такой же ткани. Следом она показала короткий ролик, сделанный после распаковки товара: из-за чрезмерной узости наряда покупательница не смогла его натянуть.

Публикация стала вирусной и набрала 7,4 миллиона лайков. Зрители сравнили платье с парой колготок и выразили свое недоумение в комментариях. «Мэм, вы могли бы сделать такой наряд с помощью голубых колготок и ножниц», «Окуни его в воду, чтобы оно расширилось!», «Это только рукав?», «Это вообще реально натянуть на тело?» — писали они.

Ранее в январе отличие платья на фото в сети от реальности рассмешило девушку во время примерки. Сначала Эмили показала фото желаемого товара на сайте. Речь идет о вечернем зеленом платье без рукавов с корсетным верхом и декольте, а также оборками и разрезом на юбке. Затем девушка сняла себя во время примерки: видно, что ей прислали мятый наряд тусклого оттенка, который оказался ей мал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Путин обратится к россиянам
Названы наиболее опасные для пассажиров регионы
В США сочли признание ДНР и ЛНР нарушением суверенитета Украины
Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД Германии
Отличие платья на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы
Названы бесполезные для профилактики заболеваний сердца продукты
Российский терапевт назвал основную причину смертности пациентов с COVID-19
Россиянин сознался в совершенном 15 лет назад убийстве студентки в Северске
Россиянин купил обычный червонец за десятки тысяч рублей
Участник популярного шоу на ТНТ раскрыл закулисье проекта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.