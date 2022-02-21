В Верховной Раде предложили начать переговоры с Госдумой

Внефракционные депутаты Верховной Рады Украины предложили парламенту обратиться к Госдуме России с предложением безотлагательно начать переговоры о «деэскалации и гарантиях устойчивого мира». Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении депутаты отмечают, что Украину без преувеличения толкают на войну и бездействовать в таких обстоятельствах — это безответственно и даже преступно. Поэтому, считают в Раде, необходим новый переговорный процесс, который будет предотвращать конфликты и снимать напряжение, а также создаст условия для дальнейшего многостороннего диалога о гарантиях безопасности в регионе.

Переговоры с Госдумой депутаты предлагают вести в строгом соответствии с Минскими соглашениями. Кроме того, они призывают создать в Раде группу по стратегическим консультациям с уполномоченными представителями российского парламента.

Ранее Депутаты Государственной Думы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке выйти из Минских соглашений.