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В Верховной Раде предложили начать переговоры с Госдумой

Депутаты Верховной Рады Украины предложили парламенту обратиться к Госдуме России

Фото: РИА Новости

Внефракционные депутаты Верховной Рады Украины предложили парламенту обратиться к Госдуме России с предложением безотлагательно начать переговоры о «деэскалации и гарантиях устойчивого мира». Об этом сообщает РИА Новости.

В своем обращении депутаты отмечают, что Украину без преувеличения толкают на войну и бездействовать в таких обстоятельствах — это безответственно и даже преступно. Поэтому, считают в Раде, необходим новый переговорный процесс, который будет предотвращать конфликты и снимать напряжение, а также создаст условия для дальнейшего многостороннего диалога о гарантиях безопасности в регионе.

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14 февраля

Переговоры с Госдумой депутаты предлагают вести в строгом соответствии с Минскими соглашениями. Кроме того, они призывают создать в Раде группу по стратегическим консультациям с уполномоченными представителями российского парламента.

Ранее Депутаты Государственной Думы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к президенту России Владимиру Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в попытке выйти из Минских соглашений.

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Алиса Реброва
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