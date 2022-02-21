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Звезда фильма «Курьер» высказался о Москве после госпитализации

Актер Федор Дунаевский заявил, что Москва и мировые столицы отличаются друг от друга

Фото: РИА Новости

Актер Федор Дунаевский, известный по главной роли в фильме «Курьер», сравнил жизнь в Москве и других мировых столицах после госпитализации из-за падения. Он отметил, что у городов друг перед другом нет преимуществ. Артист поделился своим мнением в беседе с изданием «Москвич Mag».

Во время разговора Дунаевского попросили рассказать, с чем, по его мнению, в Москве обстоят дела лучше, чем в Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Иерусалиме. Актер заявил, что у российской столицы нет преимуществ, так как города отличаются друг от друга.

«Ну не лучше, просто по-другому. Есть недостатки и там, и тут. Если ты можешь поскользнуться у своего подъезда и разбить себе башку, то это не лучше», — поделился звезда фильма.

Ранее в январе Федор Дунаевский был госпитализирован в Москве — он выходил из такси и упал, ударившись головой. В результате актер получил ссадины и закрытую черепно-мозговую травму. Ему оказали медицинскую помощь.

Нина Ташевская
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Звезда фильма «Курьер» высказался о Москве после госпитализации
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