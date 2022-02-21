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Windows 11 станет более эффективной

Microsoft добавила режим эффективности в Windows 11

Фото: Shutterstock

В Windows 11 добавили режим эффективности, ускоряющий работу системы. Об этом сообщает издание TechRadar.

Новая функция появилась в сборке 22557, которая оказалась доступной для участников программы бета-тестирования в конце февраля. В обновленном «Диспетчере задач» пользователь может выбрать определенное приложение и переключить его на облегченный режим работы. В этом случае программа будет потреблять меньше ресурсов компьютера, что положительно скажется на быстродействии системы.

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Журналисты отметили, что новая опция будет полезна владельцам ноутбуков и старых компьютеров, отличающихся низкой производительностью. «Вместо того чтобы убивать конкретный процесс, вы можете просто перевести его в режим эффективности», — говорится в заметке. В этом случае выбранная программа получит более низкий приоритет.

В сообщении в блоге Windows говорится, что данная опция не позволяет выбрать все запущенные приложения на компьютере. Настроенные таким образом программы будут отмечены в «Диспетчере задач» значком с изображением зеленого листка, остановленные программы — значком с изображением кнопки паузы. Также система не позволит перевести в режим эффективности важные приложения, которые должны получать от компьютера максимальный доступ к ресурсам.

«Мы начинаем внедрять эту функцию, поэтому она пока что недоступна для всех пользователей. Мы планируем отслеживать отзывы и смотреть, как опция будет принята, прежде чем активировать ее для всех», — объяснили в компании.

В начале февраля бывший сотрудник Microsoft рассказал, что отключение функции виджетов позволит ускорить Windows 11. «Чтобы повысить производительность операционной системы, просто щелкните правой кнопкой мыши доску виджетов и значок Teams и открепите их», — объяснил автор.

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Андрей Ставицкий
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