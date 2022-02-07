Названа ускоряющая Windows 11 настройка

Бывший сотрудник Microsoft рассказал, что отключение функции виджетов позволит ускорить Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам бывшего инженера Microsoft Майкла Нихауса (Michael Niehaus), некоторые добавленные в новую ОС настройки можно отключить, чтобы повысить производительность системы. В качестве примера автор привел интегрированное в панель задач Windows 11 приложение Teams и виджеты.

Нихаус назвал указанные опции необязательными для многих пользователей и посоветовал настроить или деактивировать их. Например, Microsoft Teams для своей работы использует процесс Microsoft Edge WebView2 в фоновом режиме, что связано со снижением быстродействия ОС. Процесс WebView 2 также запускается и влияет на скорость работы Windows 11, когда пользователь открывает и просматривает виджеты.

«Чтобы повысить производительность операционной системы, просто щелкните правой кнопкой мыши доску виджетов и значок Teams и открепите их», — отметили журналисты. В материале говорится, что рост производительности будет небольшим, но в долгосрочной перспективе это поможет ускорить Windows.

Ранее представители Microsoft рассказали, что специалисты компании внедрят экспериментальные функции в Windows 11. Пользователи смогут оценивать их или отключить и никогда не пользоваться.