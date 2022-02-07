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Названа ускоряющая Windows 11 настройка

Бывший инженер Microsoft связал скорость работы Windows 11 с виджетами

Фото: Shutterstock

Бывший сотрудник Microsoft рассказал, что отключение функции виджетов позволит ускорить Windows 11. Об этом сообщает издание Windows Latest.

По словам бывшего инженера Microsoft Майкла Нихауса (Michael Niehaus), некоторые добавленные в новую ОС настройки можно отключить, чтобы повысить производительность системы. В качестве примера автор привел интегрированное в панель задач Windows 11 приложение Teams и виджеты.

Нихаус назвал указанные опции необязательными для многих пользователей и посоветовал настроить или деактивировать их. Например, Microsoft Teams для своей работы использует процесс Microsoft Edge WebView2 в фоновом режиме, что связано со снижением быстродействия ОС. Процесс WebView 2 также запускается и влияет на скорость работы Windows 11, когда пользователь открывает и просматривает виджеты.

«Чтобы повысить производительность операционной системы, просто щелкните правой кнопкой мыши доску виджетов и значок Teams и открепите их», — отметили журналисты. В материале говорится, что рост производительности будет небольшим, но в долгосрочной перспективе это поможет ускорить Windows.

Ранее представители Microsoft рассказали, что специалисты компании внедрят экспериментальные функции в Windows 11. Пользователи смогут оценивать их или отключить и никогда не пользоваться.

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Андрей Ставицкий
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