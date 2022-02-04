В Windows 11 появятся экспериментальные функции

Microsoft внедрит экспериментальные функции в Windows 11. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам руководителя отдела программы предварительной оценки Аманды Ланговски (Amanda Langowski), Microsoft будет активнее добавлять в Windows 11 тестовые функции. Ланговски уточнила, что некоторые особенности ОС, которые смогут оценить пользователи, могут никогда не появиться в финальных версиях операционной системы.

«В рамках этой эволюции инсайдеры увидят, что мы будем больше полагаться на Dev Channel как на место для инкубации новых идей, работы над долгосрочными задачами и контроля состояния отдельных функций», — объяснила специалист. По словам Ланговски, «компания может лучше совершенствовать опыт и предоставлять решения в Windows, которые действительно позволяют клиентам достигать большего».

Также в бета-версиях ОС будет добавлена возможность отключения тестовых функций. В этом случае пользователи не будут видеть новые экспериментальные возможности операционной системы.

Ранее стало известно, что Microsoft исправит ошибку с дисками на Windows 11 и ускорит операционную систему. Из-за проблемы могла снижаться производительность жестких дисков и SSD-накопителей на компьютерах под управлением новой ОС.