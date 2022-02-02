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Windows 11 ускорят

Microsoft исправит ошибку с дисками на Windows 11 и ускорит операционную систему

Фото: Globallookpress.com

Microsoft исправит ошибку с дисками, которую пользователи Windows 11 наблюдали более полугода. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты рассказали о будущем обновлении операционной системы под номером KB5008353, оно будет включать в себя ряд важных исправлений. Апдейт, доступ к которому уже получили участники программы бета-тестирования, решил проблему замедления жестких дисков и SSD-накопителей на компьютерах под управлением Windows 11.

«Не только на NVME, даже мой SATA SSD теперь работает быстрее. Раньше Windows 11 загружалась медленнее, чем Windows 10», — рассказал анонимный пользователь, который уже установил обновление на свой ПК. Ускоряющий накопители апдейт должен оказаться доступным для всех потребителей в ближайшее время.

По словам специалистов, первые сообщения о проблеме были замечены в июле 2021 года. Ошибку не смогли устранить ни в обновлении за декабрь, ни в актуальном январском апдейте.

В декабре журналисты издания SamMobile рассказали о неизвестной ошибке, которая вызвала замедление SSD-дисков. С проблемой столкнулись пользователи твердотельных накопителей NVMe от Samsung и других брендов.

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Андрей Ставицкий
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