Россиянам назвали способы защититься от обмана на сайтах знакомств

Эксперты компании-производителя антивирусных программ ESET назвали способы защитить себя от обмана на сайтах и в приложениях знакомств. О том, на что россиянам следует обращать внимание при поиске партнера в интернете, и о том, как вычислить на этих площадках мошенников, они рассказали в материале, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты заявили, что онлайн-мошенники, или кэтфишеры, придумывают вымышленную личность и создают поддельный аккаунт в сети, после чего заводят дружбу с одинокими людьми и налаживают с ними романтическую связь, а иногда даже предлагают им вступить в брак. По словам экспертов, рано или поздно мошенники просят собеседника перечислить им деньги или открыть банковский счет.

Как отметили в ESET, большинство злоумышленников придерживаются одной схемы. Обычно они задают жертве много личных вопросов и пытаются очень быстро перевести отношения в любовную стадию. Также, по словам аналитиков, мошенники притворяются, что живут или работают за пределами страны, в которой находится собеседник, и уклончиво отвечают на вопросы об их жизни и работе. Кроме того, аферисты придумывают изощренные оправдания для того, чтобы не общаться в сети с включенной камерой или не встречаться лично.

Помимо этого, мошенники стараются перевести общение с сайта или приложения знакомств в чат мессенджера. Причем, как уточнили специалисты, чаще всего злоумышленники используют WhatsApp, так как в нем доступен телефонный номер собеседника. Затем аферисты начинают просить жертву перевести им деньги и рассказывают запутанные истории о том, зачем им нужны средства. Например, чтобы якобы оплатить командировочные или медицинские расходы, приобрести билет на самолет, оформить визы, сделать документы для путешествий, расплатиться по долгам и прочее.

Чтобы защитить себя от мошенников, специалисты порекомендовали ввести в поисковике имя и любую информацию о новом знакомом, а также провести поиск по фотографиям профиля и выяснить, не принадлежат ли снимки другому человеку. Также они посоветовали обсудить нового знакомого с членом семьи или другом, чтобы услышать стороннее мнение.

Если же собеседник пытается узнать персональные данные, то необходимо немедленно прекратить все контакты с ним и сообщить о случившемся в полицию, добавили эксперты. По их словам, важно придать огласке эту историю. «Главное — никогда не разглашайте личные данные в социальных сетях», — подчеркнули в ESET.

Ранее аналитики компании ESET сообщили, что примерно каждое пятое электронное письмо в России отправлено мошенниками. Уточнялось, что чаще всего такие письма приходят из США, Японии и Китая.