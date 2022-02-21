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В Европе отреагировали на признание Россией ДНР и ЛНР

Главы ЕС и ЕК назвали признание Россией ДНР и ЛНР нарушением международного права

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Главы Еврокомиссии (ЕК) и Евросовета (ЕС) Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель отреагировали на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Европейские политики назвали признание Москвой республик Донбасса «вопиющим» нарушением международного права и территориальной целостности Украины. Они также заявили, что Евросоюз и его партнеры дадут общий ответ.

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21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Такое решение было принято в связи с тем, что Киев «пытается вновь организовать на Донбассе блицкриг, как это уже было в 2014-и и 15-м годах», пояснил президент. Глава государства подписал указы после внеочередного заседания Совета безопасности.

До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Пушилин, в свою очередь, также попросил президента рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны.

15 февраля депутаты Госдумы в ходе рейтингового голосования постановили немедленно обратиться к Путину с вопросом о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Ситуация в Донбассе резко обострилась 17 февраля. Самопровозглашенные республики и Киев обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях перемирия. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация и организована массовая эвакуация жителей в Россию. По оценкам Кремля, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума.

Марина Совина
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