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SpaceX одновременно запустила 46 спутников

В компании Илона Маска SpaceX запустили более 40 спутников с помощью ракет Falcon 9

Фото: Joe Skipper / Reuters

Компания Илона Маска SpaceX запустила одновременно более 40 спутников с помощью собственных двухступенчатых ракет Falcon 9. Эту информацию, а также запись видеотрансляции события организация опубликовала на официальном сайте.

Изначально запуск планировали провести в воскресенье, 20 февраля, но из-за плохих погодных условий было принято решение о переносе на следующий день — понедельник, в 17:44 по московскому времени.

Falcon 9 с 46 космическими спутниками стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Спустя девять минут первая ступень ракеты вернулась на Землю с помощью технологии вертикального приземления на беспилотный плавучий дрон SpaceX A Shortfall of Gravitas, который предназначен для использования в качестве плавающей посадочной платформы. Ступень ракеты приземлилась в Атлантическом океане в нескольких сотнях километров от побережья Флориды.

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Ранее в феврале в SpaceX заявили о потере спутников Starlink, которые запустили на околоземную орбиту в том же месяце. В компании рассказали, что они допустили утрату 40 из 49 аппаратов по причине геомагнитной бури.

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Елена Апазиди
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