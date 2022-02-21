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Лицо Меган Фокс после посещения клиники обругали в сети

Фото Меган Фокс у клиники, на которых видны ее большие губы, обругали читатели Daily Mail

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Американскую актрису и фотомодель Меган Фокс заподозрили в изменении внешности посредством косметологии после публикации новых фото на выходе из клиники Elite Aesthetics. Снимки опубликованы на Daily Mail.

Папарацци сфотографировали знаменитость на парковке медицинского центра, расположенного в Лос-Анджелесе. Манекенщица запечатлена в черных кроп-топе и спортивных брюках, а также обуви с мехом бренда UGG. На размещенных кадрах видно, как она трогает губы, которые, по мнению фанатов, стали больше после посещения косметолога.

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Читатели издания не оценили изменения во внешности Фокс и обругали ее в комментариях под опубликованными фото. «Почему все женщины делают одинаковые губы?», «Ужасные губы, слишком огромные», «Меган, тебе пора остановиться», «Ты портишь свою естественную красоту», «Чем старше — тем хуже», «Отвратительные губы», «Губы не подходят к лицу», «Я думала, что на снимках в соцсетях у нее фотошоп, но нет», — высказывались поклонники.

По информации Daily Mail, неизвестно, прибегла ли на самом деле актриса к каким-либо вмешательствам. В то же время отмечается, что в клинике специалисты осуществляют различные пластические операции и косметологические процедуры, среди которых, например, ботокс, введения филлеров, увеличение губ, подтяжка кожи и ринопластика.

Сама актриса никак не прокомментировала опубликованные снимки. Кроме того, она никогда не признавалась в интервью журналистам в том, что изменяла внешность посредством пластики.

Ранее модель Кендалл Дженнер заподозрили в пластике из-за фотографий папарацци на выходе из клиники. Девушку запечатлели около офиса того же врача Джейсона Би Даймонда. На снимках видно, что она направляется к машине с опущенной головой в тканевой маске для лица и солнцезащитных очках. Ее волосы собраны в хвост.

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Майя Пономаренко
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