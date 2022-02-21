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В Ростовской области завели дело о геноциде в годы войны

В Ростовской области завели дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны

Фото: Владимир Иванов / РИА Новости

В Ростовской области возбуждено дело о геноциде в годы Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, уголовное дело по статье 357 («Геноцид») УК РФ возбуждено в связи с выявлением новых фактов совершения преступлений в период оккупации Ростовской области нацистами и их союзниками. Рассмотрев соответствующее заявление прокуратуры, судья Ростовского областного суда постановила принять уголовное дело к производству и приступить к расследованию.

Поводом для обращения в суд стали изученные архивные документы и материалы об обнаруженных массовых захоронениях мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области. По данным надзорного ведомства, за время оккупации области было уничтожено и вывезено на работы и в концентрационные лагеря свыше 200 тысяч человек.

24 января прокуратура Ростовской области подготовила заявление в суд об установлении факта геноцида народа Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

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Владимир Седов
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