В Ростовской области попросили признать геноцид советского народа нацистами

Прокуратура Ростовской области подготовила заявление в суд об установлении факта геноцида народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны. Об этом в понедельник, 24 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Суд попросили признать военными преступлениями и геноцидом действия немецко-фашистских захватчиков, убивших около 126 тысяч мирных граждан и военнопленных на территории Ростовской области. По данным прокуратуры, в 1941-1943 годах в Ростов вслед за частями вермахта прибыли карательные подразделения, которые арестовывали и жестоко пытали местных жителей. После истязаний их расстреливали, а тела сбрасывали в ямы. Все это было частью плана по колонизации освободившейся территории немцами.

Заявлению предшествовала совместная работа сотрудников прокуратуры, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитета России (СКР). Они изучили архивные документы по фактам обнаружения массовых захоронений в городах Миллерово и Сальск, а также материалы Чрезвычайной государственной комиссии, начавшей работу на территории Ростовской области 19 июня 1943 года.

27 октября 2020 года сообщалось, что в Солецкий районный суд Новгородской области впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом убийства мирных жителей нацистами — по факту расправ в деревне Жестяная Горка в 1942 году. Тогда в суде заявили, что военные преступления не имеют сроков давности согласно уставу Нюрнбергского трибунала.