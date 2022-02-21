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В России предложили ввести наказание за разглашение персональных данных

В КоАП планируют внести штрафы за разглашение конфиденциальной информации граждан

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) российские власти планируют внести штрафы за разглашение персональных данных, пишут «Известия» со ссылкой источники, близкие к профильным ведомствам.

По информации издания, в Кодекс предложили ввести пункты, определяющие ответственность за несоблюдение конфиденциальности персональных данных граждан. Не разглашать информацию третьим лицам предписывает закон «О персональных данных», однако наказывать нарушителей сейчас непросто, поскольку в КоАП не предусмотрены штрафы.

В «Центре правовой помощи гражданам в цифровой среде» объяснили, что можно отнести к нарушениям: например, если банк без какого-либо уведомления отправляет кредитный договор клиента третьему лицу. Это же касается случаев, когда личные данные из кабинетов клиентов банков дублируются. На какой стадии находится этот законопроект сейчас, пока неизвестно.

Ранее депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн предложил забрать у банков собираемые ими биометрические данные россиян. По его словам, в следующем году будет разработан механизм передачи биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС), при этом кредитные организации не смогут хранить у себя копии образцов данных россиян.

Марина Совина
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