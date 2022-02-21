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ДНР захотела от России военной помощи и денег

Представитель Народной милиции ДНР сообщил о необходимости военной помощи и денег от РФ

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) необходима военная и финансовая помощь со стороны России. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает «Интерфакс».

В первую очередь все-таки моральная [помощь], финансовая, тоже я бы не отказался, военная — тоже необходима, по разным направлениям, — уточнил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

ДНР захотела военной помощи и денег от России на фоне обострения ситуации в Донбассе. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. Ранее 21 февраля глава ДНР Денис Пушилин назвал критической нынешнюю военную обстановку в республике. По его словам, украинские войска продолжают обстреливать Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Докучаевск и Коминтерново.

18 февраля в ЛНР и ДНР было объявлено об эвакуации мирного населения в Россию.

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Варвара Кошечкина
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