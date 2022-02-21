Лавров заявил об имитации Киевом переговорного процесса по Донбассу

В понедельник, 21 февраля, состоялся телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом, в ходе которого был поднят вопрос урегулирования украинского кризиса. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров указал собеседнику, что Киев «при полном попустительстве западных партнеров» лишь имитирует переговорный процесс по Донбассу и сознательно нагнетает напряженность в регионе. При этом, как отметил министр, украинские власти продолжают интенсивные обстрелы территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он уточнил, что огонь ведется из крупнокалиберных вооружений, запрещенных Минскими соглашениями.

«Касательно ситуации, связанной с российскими инициативами о согласовании юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, отмечено отсутствие движения стран навстречу выдвинутым нами инициативам по ключевым элементам», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров рассказал, что Украина наращивает силы в Донбассе и продолжает вооруженные провокации. Он отметил, что Киев при попустительстве Парижа и Берлина демонстративно отказывается от выполнения Минских соглашений.